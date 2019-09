Il Borgo dei Borghi, tre gioielli siciliani in gara: Castelmola, Palazzolo Acreide e Gangi

Riparte “Il Borgo dei Borghi”, la trasmissione televisiva che mette in gara i borghi più belli d’Italia. Quest’anno la Sicilia è presente con 3 piccoli gioielli: Castelmola, Gangi e Palazzo Acreide.

Inizia oggi “Il Borgo dei Borghi”, condotto da Camila Ravnovich su RAI3, con la prima puntata che racconta ai telespettatori italiani le meraviglie del proprio paese attraverso la segnalazione di piccoli borghi.

Un appuntamento da non perdere per conoscere i luoghi più belli della Penisola. Luoghi da valorizzare, piccoli paesi, spesso poco conosciuti. Lo scopo della trasmissione è incentivare il turismo in queste realtà nascoste in tutta Italia. Anche in quest’edizione saràopossibile votare il proprio borgo ed eleggerlo come più bello tra i oiu belli d’Itali.

Sono 60 i borghi concorrenti divisi in 20 gruppi, uno per regione.

Il vincitore di ogni regione approda in finale.

In Sicilia, come detto, saranno 3 i borghi in gara.

Castelmola è un borgo della Sicilia, in provincia di Messina. Nel suo centro storico vivono 1.100 abitanti. L’origine del nome deriva dal castello normanno che sovrasta il centro abitato e dalla forma della rocca, vagamente somigliante a una mola di pietra.

Gangi, già Borgo dei Borghi nel 2014, è un borgo della Sicilia, in provincia di Palermo. Nel suo centro storico vivono 1.800 abitanti. Le origini del nome andrebbero ricercate nell’antico insediamento della città di Engyon, fondata dai Cretesi intorno al 1200 a.C.

Palazzolo Acreide è un borgo della Sicilia, in provincia di Siracusa. Nel suo centro storico vivono 3.000 abitanti. Il nome deriva dal greco “akrà”, sommità, mentre “palatiolum” fu in seguito usato dai Longobardi per indicare la presenza di un palazzo imperiale. È stato nominato Borgo dei Borghi nel 2015.

Lo scorso anno un altro gioiello siciliano ha vinto la gara: Petralia Soprana.