La Sicilia regina delle vacanze di settembre: boom di turisti

La Sicilia dopo agosto è la metà ideale per le vacanze estive

Anche per settembre la Sicilia è la regina del turismo italiano. La conferma viene dai dati di Confturismo e Confcommercio.

La Sicilia si conferma una delle mete più ambite dai viaggiatori dopo un mese di agosto sold out. Ora anche settembre sembra essere un mese pieno di turisti.

Settembre è dunque anche mese di vacanze. Tre italiani su dieci hanno scelto di andare in ferie in questo mese e secondo i dati presentati da Confturismo per un viaggiatore su cinque è vacanza estiva ideale.

La Penisola è la meta più scelta e rimane al centro delle prenotazioni dei prossimi tre mesi per quasi 8 italiani su dieci.

Le mete preferite sono Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia e Campania, mentre per quanto riguarda le destinazioni estere si pongono in evidenza Spagna, Grecia e Francia.

Quasi 3 italiani su quattro, nel momento della scelta di una destinazione, sono disposti a pagare qualcosa di più per ricevere servizi che tutelino maggiormente l’ambiente e al tempo stesso vorrebbero avere sempre più informazioni riguardo alla gestione sostenibile adottata dagli operatori.

Intanto secondo Confturismo/Confcommercio e Istituto Piepoli, l’indice di fiducia del viaggiatore italiano, nel mese di agosto ha raggiunto 74 punti, valore mai registrato in precedenza. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno la fiducia è cresciuta di tre punti, mentre è di due punti l’incremento rispetto a luglio.