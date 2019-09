Samara a Partinico aggredisce con un coltello due ragazzi e semina il terrore

Samara Morgan a Partinico insegue e minaccia con un coltello due ragazzi. È accaduto di notte nella città in provincia di Palermo e ora indagano i carabinieri sull’accaduto. Come riporta BlogSicilia, vittime del terribile scherzo di Samara sono due giovani, un ragazzo di 21 anni e una ragazzina di 17 anni. Entrambi sono di Partinico.

I due hanno raccontato di essere stati inseguiti ed aggrediti da una persona travestita da Samara che urlava loro: “Devi morire”. Uno scherzo di cattivo gusto che i due ragazzi hanno subito denunciato.

Non sembra placarsi la psicosi di Samara Morgan. Il personaggio di The Ring, film dell’orrore che vede come protagonista proprio la ragazza in camicia da notte bianca e i capelli che coprono il suo viso.

L’aggressione di Samara Morgan di Partinico sarebbe avvenuta alle 3 e mezza della scorsa notte in via Tenente Colonnello Sebastiano Cannizzo. Poco dopo i due ragazzi hanno visto la persona travestita salire su una Fiat Punto, senza targa, e fuggire via.

Ora a Partinico è caccia a Samara tanto che si starebbero analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’aggressore.