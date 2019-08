Samara Morgan avvistata a Palermo e Monreale, terrore per le strade

È psicosi Samara in Sicilia. Il fenomeno interessa mezza Italia ed è giunto anche in Sicilia.

Tutti vogliono vedere Samara Morgan e si moltiplicano gli avvistamenti da Palermo a Catania. Ultimo avvistamento a Monreale.

Arriva in piana notte e vaga per le strade. Vestita con una camicia da notte bianca e capelli lunghi che coprono il viso, Samara terrorizza la gente.

Si tratta della protagonista del film horror “The Ring”.

Nel corso delle ultime notti alcuni passanti hanno visto Samara in via del Vespro, via Montegrappa e allo Zen (nella foto) a Palermo e al cimitero di Monreale.

È ovvio che quello di Samara è uno scherzo giudicato da molti di cattivo gusto. L’intento è terrorizzare per scherzo.

Chi si traveste da Samara Morgan può creare davvero paura e ansia a chi non conosce lo strano “fenomeno” del momento e soprattutto ai bambini.

Incontrare in piena notte una protagonista di un film horror non è certo rassicurante tanto che negli ultimi giorni ha fatto registrare anche momenti di tensione in alcune città italiane con inseguimenti e a tentativi di linciaggio.

Gli avvistamenti di Samara Morgan si moltiplicano e vengono postati sui social dove sono state create pagine ad hoc per diffondere foto e video.