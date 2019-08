La Regione a caccia di 800 agenti del Corpo Forestale, al via la stagione dei concorsi

In Sicilia il concorso per 800 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Si fanno sempre più insistenti le voci sul bando di concorso che potrebbe essere pubblicato a breve.

Non si conoscono ancora le date della selezione visto che il parlamento siciliano è al momento chiuso per ferie anche se il concorso per Forestali in Sicilia potrebbe essere bandito in autunno.

Quante saranno le assunzioni?

Saranno 800 le figure assunte grazie al concorso da quello è emerso nei giorni scorsi grazie anche alle dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha confermato la volontà di assumere nuovi forestali. Una decisione che farà discutere molto visto che la Sicilia ha già il record di impiegati forestali.

Pensionamenti e personale anziano però renderanno il comparto in carenza e bisognerà procedere a nuove assunzioni di agenti del Corpo Forestale in Sicilia.

Le assunzioni di nuovo personale in Sicilia saranno possibili grazie allo sbocco del turn-over che permetterà anche di fare nuovi contratti di lavoro a medici, infermieri e tecnici sanitari. Anche gli ospedali lamentano una grave crisi di organico e la Regione Siciliana cercherà di arginarla con nuovi concorsi pubblici.

Quando esce il concorso per agenti del Corpo Forestale?

In autunno si attende la pubblicazione dei bandi.