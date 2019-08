Stava morendo avvolta dalla plastica, Guardia Costiera salva tartaruga a Pantelleria

Gli uomini della guardia costiera pantesca hanno tratto in salvo la tartaruga di tipo Caretta Caretta

Pantelleria – Una grossa tartaruga in difficoltà è stata salvata dalla Guardia Costiera di Pantelleria. L’animale è stato salvato nelle acque antistanti l’isola minore della Sicilia.

La tartaruga rischiava di morire dopo essere rimasta imbrigliata da alcune cime e alcune bottiglie di plastica che probabilmente facevano da galleggiante ad alcune nasse.

Gli uomini della guardia costiera pantesca hanno tratto in salvo la tartaruga di tipo Caretta Caretta alla quale hanno tagliato le le corde che stavano per ucciderla. L’animale è stato poi liberato in mare.

E si ripresenta il problema della presenza di plastica nel mare. Un materiale che sempre più spesso causa la morte dei suoi abitanti. Sono sempre più numerosi gli avvistamenti di tartarughe, delfini e grossi cetacei. Le politiche plastic free e operazioni di pulizia dei mari sono ancora troppo blande. Il mare si sta trasformando in una grande distesa di plastica.

Un impegno maggiore deve essere chiesto ai pescatori, tra i maggiori responsabili dell’inquinamento da plastica. Reti, bottiglie, galleggianti, nasse sono tra i principali oggetti trovati tra i rifiuti marini plastici.