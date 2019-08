Vasco Rossi in vacanza in Sicilia, bagno di folla a Menfi

Vasco Rossi in Sicilia a Porto Palo. La sorpresa è stata immensa per i numerosi fan accorsi in una delle spiagge più belle della Sicilia. Ieri il Vasco nazionale è spuntato nella spiaggia siciliana.

E’ successo a Menfi, in provincia di Agrigento. Il rocker di Zocca si trova in vacanza in Sicilia. Il seguito è facile da immaginare: capannello e selfie.

I bagnanti hanno visto il Blasco nuotare al largo di Porto Palo. Una volta tornato a riva, si è trattenuto a lungo in spiaggia con i fan e non si è sottratto per foto e selfie. In questi giorni, peraltro, come testimonia il video pubblicato su Facebook, il “provocautore” sta promuovendo la campagna del Comune di Menfi per il corretto smaltimento della plastica.

Un Vasco Rossi in versione siciliana che si avvicina all’ambiente quindi e che promuove il rispetto per la natura e la raccolta differenziata.

Immediata la reazione dei presenti che, una volta riconosciuto il 67enne artista italiano, si sono precipitati per ottenere una foto ricordo o un autografo.

Le immagini del passaggio di Vasco Rossi a Porto Palo di Menfi sono state pubblicate su Facebook e sono divenute immediatamente virali tra gli estimatori dell’autore di “Albachiara“, “Sally” e altri suoi successi.