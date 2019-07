Chiara Ferragni e Fedez a Noto: tuffi nel mare di Vendicari

La fashion blogger più ricca e ricercata d’Italia Chiara Ferragni e il rapper Fedez in vacanza in Sicilia tra lusso ed autoscatti.

La coppia è tornata nello stesso posto dove meno di un anno fa si è giurata eterno amore. L’oasi verde della «Dimora delle balze», il casale dell’Ottocento che sorge lungo la strada che collega Noto a Palazzolo, da ieri ospita Chiara Ferragni, la più famosa fashion blogger del mondo, e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, rapper e produttore discografico.

I due dopo la recente vacanza in Umbria, al Castello di Procopio, nei pressi di Perugia, hanno scelto il Val di Noto e le naturali e suggestive bellezze del suo territorio per un ulteriore periodo di riposo.

Con la coppia il figlio Leone, l’inseparabile cane Matilda e un seguito di accompagnatori. Sulla loro presenza in Sicilia qualcosa era trapelato, ma la notizia è diventata ufficiale, e quindi di dominio pubblico, dopo che i due hanno postato diverse storie su Instagram. «Un periodo di riposo nello stesso luogo che ci ha visto uniti in matrimonio per un anticipo delle nozze di cotone». Ma, dismessi gli abiti della festa e riposti in un angolo, quello dei ricordi, i felici e intensi momenti di quel giorno – era il 1 settembre dello scorso anno -, Chiara e Fedez pensano solo a godersi il meritato riposo di fine luglio.

Lei, com’è nel suo stile, ha postato sul social network alcuni scatti del recente viaggio in Umbria e ha reso pubblico il programma del fine settimana siciliano. Lo ha fatto sempre su Instagram in inglese cercando una barca con skipper per godersi il mare tra Noto e Siracusa (qualcuno ha parlato delle limpide e azzurre acque di Vendicari per un tranquillo tuffo).

Ieri bagno in piscina per la fashion blogger e il resto della comitiva, poi pranzo a base di piatti tipici siciliani (su tutti i ravioli alla norma), e una tranquilla passeggiata con in braccio il piccolo Leone tra i viali dell’antico casale.

Chiara, Fedez e l’arrivo in Sicilia: un’immagine che in pochissime ore ha fatto il giro del mondo, un’intesa che ha funzionato, una scommessa dall’esito più che scontato. Appena si è sparsa la notizia dell’arrivo della coppia, un nutrito gruppo di follower ha stazionato per alcune ore davanti al cancello della «Dimora delle balze» come un anno fa, nei caldi giorni del matrimonio, superprotetta e guardata a vista. L’aria di festa all’interno del casale si avverte, ma dei due nemmeno l’ombra. Gli irriducibili sono però disposti ad aspettare tutta la notte. L’obiettivo è pronto per uno scatto. (fonte Giornale di Sicilia)