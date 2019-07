Vacanza gratis in un paradiso della Sardegna se fai il volontario

«Ti piacerebbe fare una vacanza gratuita in un paradiso della Sardegna che si trova sulla costa sud occidentale, ricca di spiagge, un mare incantevole, un entroterra lussureggiante ricco di flora, fauna e acqua?» No, non è lo spot di un’agenzia di viaggi ma il messaggio con cui una associazione di volontariato, la Croce Azzurra Buggerru, cerca aiuto per riuscire a svolgere la sua opera nel 118 in

estate. La notizie è riportata da «L’Unione Sarda» Buggerru è un comune della provincia del Sud Sardegna.

«Questo paradiso si chiama Buggerru, in cambio ti chiediamo solo di fare dei turni di soccorso per noi», dice l’annuncio. «Offriamo vitto e alloggio a soccorritori che abbiano voglia di aiutarci a svolgere il servizio di 118 – spiega il presidente Giancarlo Piccardi – abbiamo recuperato l’uso di un appartamento in paese e chi aderirà potrà dormire e mangiare gratis. Dovrà solo pagarsi

il viaggio fino a qui».

«In estate un centro come Buggerru, colpito dalla crisi in seguito alla chiusura della miniera negli anni 90 e dal flop della carta del turismo, si svuota – spiega – i giovani partono soprattutto verso il nord dell’isola per la stagione, Stintino o

Cannigione, lo fanno anche diversi nostri volontari e qui siamo rimasti 5, qualcuno con orario ridotto perché lavora, a sostenere i turni. Quelli del 118 (abbiamo una convenzione di 24 ore settimanali) e del servizio per Coste sicure che ad agosto ci impegnerà dalle 10 alle 19. Ciò richiede più squadre rispetto al solito, ma siamo in pochi: servono altri 5-6 unità».

Da qui l’idea di mandare messaggi tramite i social, facebook e instagram, o attraverso siti di offerte di lavoro. E qualcuno ha risposto. Per partecipare occorre

avere il brevetto di soccorritore, avere frequentato corsi, insomma essere già uomini e donne del 118.