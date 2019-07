Dolce& Gabbana pazzi per la Sicilia, modelli D&G a Salemi

L’alta moda in scena a Salemi, in provincia di Trapani. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto la cittadina trapanese, che dal 2016 è inserita nei club dei Borghi più belli d’Italia, per promuovere alcuni accessori del prestigioso marchio D&G.

Il centro storico ha fatto da scenario per la realizzazione di uno shooting fotografico e di video per il web destinati alla promozione di alcuni accessori Dolce & Gabbana attraverso i canali social e il sito del marchio. Una troupe è stata a Salemi, sulle due location prescelte dagli stilisti, piazza Alicia e la ex Chiesa Madre, ma gli scatti hanno coinvolto anche altre parti del centro storico.

“Sapere che due grandi nomi della moda come Dolce e Gabbana hanno scelto Salemi per promuovere i loro prodotti ci inorgoglisce ed è l’ulteriore conferma che la strada intrapresa all’inizio della nostra esperienza di governo continua a dare buoni frutti – afferma il sindaco, Domenico Venuti -. Accanto all’azione amministrativa quotidiana abbiamo puntato da sempre sulla valorizzazione delle bellezze del nostro centro storico e così non abbiamo esitato un secondo nel concedere l’autorizzazione allo shooting. Tra Salemi e D&G – prosegue Venuti – avviene uno scambio alla pari: la città offre uno scenario unico per la promozione del marchio che, a sua volta, sarà un veicolo formidabile di promozione turistica per il territorio”.

Non è la prima volta che le strade si D&G e Salemi si incrociano: nel luglio del 2017, infatti, in occasione dell’evento ‘Dolce & Gabbana Alta Moda’ svoltosi tra Palermo, Monreale e Trabia, i tradizionali pani artistici di San Giuseppe di Salemi fecero parte della sezione dell’evento dedicata all’alta artigianalità. In quell’occasione una piccola ‘Cena di San Giuseppe’ venne allestita all’interno del castello Lanza Branciforte di Trabia.