Noto è spiaggia 5 Vele, arriva il marchio “Friend of the Sea”

La spiaggia di Noto, in Sicilia, ottiene un prezioso riconoscimento da un importante ente certificatore.

È Friend of the Sea a premiare il litorale di Noto, a Siracusa. La spiaggia si aggiudica lo standard di certificazione mondiale per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino, quindi il premio che arriva a Noto, in Sicilia, rappresenta una certificazione di Spiaggia sostenibile, che rispetta la natura e gli ecosistemi marini.

In particolare, lo standard convalida il comprovato impegno della città di Noto a proteggere le sue spiagge come parte integrante dell’ambiente marino.

“Il litorale di Noto è un tesoro, visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone – ha dichiarato Paolo Bray, direttore di Friend of the Sea – . Siamo onorati che la città abbia scelto di abbracciare la sostenibilità ambientale attraverso la certificazione con la nostra organizzazione”.

I criteri Friend of the Sea per le spiagge sostenibili includono una serie di parametri che devono essere rispettati per l’assegnazione dello standard tra i quali la consapevolezza ambientale, lo smaltimento corretto dei rifiuti, l’utilizzo di plastica non usa e getta, la qualità dell’acqua e il rispetto per l’ecosistema naturale.

Friend of the Sea ha sviluppato la sua certificazione di Spiaggia sostenibile a causa dell’impatto sulla riva (e non solo sulla fauna marina) causato da milioni di persone che visitano i lidi del mondo ogni anno.

“È una situazione a due facce – ha aggiunto Bray -. Vogliamo proteggere i litorali e il mare. Allo stesso tempo, quando la spiaggia proclama il proprio impegno per l’ambiente, la nostra certificazione rappresenta una grande opportunità per informare le persone sul valore degli arenili puliti e sostenibili. La spiaggia è, letteralmente, il posto dove la maggior parte degli esseri umani incontra il mare. Quale posto migliore per discutere della sostenibilità marina?”

Questa spiaggia del lido di Noto si estende a nord della Riserva Naturale di Vendicari, lungo la costa orientale della Sicilia, e dista circa 8 km da Noto, capitale del barocco siciliano.

Le sue acque sono limpide e trasparenti e i fondali bassi. Grazie alla diversità di servizi che offre questa spiaggia è ideale per le famiglie con bambini. Il litorale vanta il riconoscimento “Cinque Vele” rilasciato da Legambiente per la ricettività, i servizi turistici e la pulizia del mare.