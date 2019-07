Sicilia isola più romantica del mondo: le mete per le coppie

La Sicilia è l’isola più romantica del mondo, non solo per le località bellissime e per il mare bellissimo ma anche per la passione dei siciliani e il loro modo di vivere. L’isola mediterranea della Sicilia combina la passione e la bellezza dell’Italia con i colori ed i profumi dell’Africa.

Dagli antichi romani fino alle coppie vip di oggi, la Sicilia è considerata come una delle destinazioni più romantiche del mondo. Chi sceglie di andare in Sicilia con il proprio partner deve prepararsi ai suoi effetti irresistibili.

Non a caso sono tantissime le coppie che scelgono la Sicilia come meta in cui organizzare il matrimonio.

Ma ecco i luoghi più romantici della Sicilia.

Numero uno: vedere l’alba dalle pendici dell’Etna.

Sveglia presto per trascorrere i momenti più romantici di una vacanza in Sicilia. Ci dovrà svegliare presto per andare ad ammirare insieme al partner il risveglio dell’Etna all’alba e fare un’esperienza davvero illuminante.

Numero due: cena a lume di candela in un ristorante sulla spiaggia.

Buon cibo e lo splendido mare della Sicilia faranno da cornice a una cena dall’alto tasso passionale. Con una splendida vista del mare al tramonto, ottimo cibo siciliano e una candela accesa di può trascorrere una delle serate più belle della propria vita. E il vino, quello proprio non deve mancare. Un calice di vino siciliano sarà il top.

Portopalo, vicino Menfi, è considerato uno dei luoghi più romantici dove cenare sul mare della Sicilia.

Numero tre: una passeggiata a Taormina.

Passeggiare per le vie di Taormina significa lasciarsi avvolgere dal vento caldo dello Ionio, tra i vicoletti di Taormina si possono fare nuove scoperte.

L’atmosfera magica di questa antica città sopra una collina è stata la metà preferita dalle coppie per decenni. È qui che Richard Burton ha corteggiato Elizabeth Taylor, in mezzo alle rovine greche, monumenti medievali, vicoli e stradella tortuose. Taormina offre panchine con costa mozzafiato sul mare Ionio e una vista romantica sulla vetta innevata dell Etna.

Numero 4: una crociera a Stromboli di notte.

L’isola vulcanica di Stromboli, luogo che ha fatto follemente innamorare Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, è il luogo ideale per dichiarare il proprio amore al partner. Sono tante le barche che partono dai porti delle Isole Eolie alla volta di Stromboli. L’ideale è la crociera al tramonto e di notte. Lo Stromboli darà spettacolo con le sue continue esplosioni di lava. Il mare vi cullerà in una calda notte siciliana.

Stromboli è un vulcano attivo nel bel mezzo del mare Tirreno.

Il tramonto sul caldo mare sarà uno spettacolo e, se si è fortunati, i delfini potrebbero fare visita alla barca giocando attorno.

Lo spettacolo più bello è quando il sole muore dentro il mare e le Isole aeolie diventano una sagoma nera sullo sfondo rosso fuoco. .hen as the Aeolian islands become dark silhouettes, Stromboli’s constant firework display begins to be visible. You may snuggle up together on the deck, as your boat circles the island, gazing into the dark as red spills of lava erupt from Stromboli’s open crater. The impressive display of volcanic power will include flying sparks and tumbling red-hot fragments, all at a completely safe distance.

Numero cinque: una passeggiata a Palermo.

Il centro storico di Palermo è diventato negli ultimi anni un vero e proprio gioiello. Palermo rimane una delle mete ideali per le coppie. Una passeggiata romantica alla Cala è d’obbligo. Gustando un gelato, si può passeggiare sul molo, tra le barche che ondeggiano sul mare calmo del piccolo porto.

A tarda notte Palermo è bellissima. Il traffico non c’è più e la città si addormentata d’estate sotto un caldo vento di scirocco. Passeggiare tra i vicoli silenziosi che guardano il Golfo di Palermo assieme al partner Si trasforma in un’esperienza sublime.