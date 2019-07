Le 50 mete da non perdere in Sicilia secondo Marcopolo TV

Ecco le mete più belle da visitare quando si è in vacanza in Sicilia

La Sicilia, si sa, è una delle mete preferiti dai turisti. Non solo per le spiagge bellissime e i suoi monumenti che testimoniano una storia millenaria ma anche per la bontà del cibo e per l’ospitalità insita in ogni siciliano. Chi viene in Sicilia non può non fare a meno di visitare determinate località che rappresentano senza dubbio i simboli della «sicilianità».

Per questo Marcopolo TV ha stilato la lista dei 50 luoghi da visitare quando si è in vacanza in Sicilia. A guidare la classifica c’è Palermo con il suo interessante ininerario Unesco Arabo Normanno che ingloba anche Monreale e Cefalù. Segue poi Ragusa, Taormina, Agrigento, Cefalù e Modica. In settima posizione Siracusa. Subito dopo Catania, l’Etna e la Scala dei Turchi.

A mettere in fila le 50 cose da vedere in Sicilia, Marco Polo Tv. Un veloce video prodotto dalla tv tematica conferma che, quando si pensa alle vacanze in Sicilia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Secondo la TV dedicata ai viaggi la Sicilia è una terra ricca di bellezze naturali, di aree marine protette e spiagge da sogno ma anche di storia e monumenti. La Sicilia è un mix di cultura e architettura che si muove tra i normanni, gli aragonesi, fino ai mori, fenici, greci e romani. Per Marcopolo TV il periodo migliore per andare in Sicilia parte da aprile fino ad arrivare a giugno e da settembre a ottobre quando ci sono temperature miti.

Sono 50 le location elencate nella guida di Marcopolo TV e vi invitiamo a scoprirle guardando il video qui sotto. Quale vi manca? Quale località avete visto? Se volete potete mandarci le vostro foto più belle alla mail info@direttasicilia.it.