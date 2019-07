La spiaggia di Capaci un paradiso per le famiglie e la sera divertimento e movida

A Capaci un arenile da sogno e in spiaggia da quest’anno è caccia ai fumatori. Il litorale di Capaci è un paradiso a portata di mano, vicino a Palermo, con una spiaggia di sabbia e da quest’anno c’è un motivo in più per frequentarlo, soprattutto per le famiglie.

Sulla spiaggia vicina al capoluogo siciliano è scattato il divieto di fumare dal primo giugno. E chi viene beccato si prende una multa fino ad un massimo di 500 euro. A stabilirlo una ordinanza del Comune che esenta i fumatori dal divieto soltanto nelle piattaforme degli stabilimenti, nei bar e locali annessi.

Capaci tra sabbia fine e movida notturna si impone così come uno degli arenili all’avanguardia per i desideri di lunghe passeggiate in riva al mare o per scampagnate per godersi la prima tintarella dell’anno.

La spiaggia di Capaci rappresenta un’oasi di relax, qualità e cortesia degli esercenti in cui la lunga spiaggia e la vegetazione fanno del posto una naturale location di tipo quasi tropicale. Capaci è oggi il luogo ideale del divertimento per tutta la famiglia. Per i grandi con giochi e sport, per i piccoli magari ad inseguire un pallone o andare in bicicletta.

Per i più giovani, la sera, la spiaggia si veste con i colori della discoteca sul mare e del suono della musica dei concerti dal vivo, con serate a tema. Tra Isola delle Femmine, Capaci e Carini d’altronde l’estate è una straordinaria occasione per divertirsi. Il fenomeno dell’happy hour e dell’apericena spopola ovunque. I giovani si ritrovano nei bei locali del lungomare per un aperitivo, per una cena gourmet a base di pesce.

Tante le attività in programma sui lidi di Capaci e nei locali. Ma se il pomeriggio, quando cala il sole, volete anche fare un tour di approfondimento culturale, Capaci riserva altre sorprese.

Capaci, vicinissimo all’eaeroporto di Palermo, rappresenta anche una location strategica per chi vuole trascorrere una vacanza in Sicilia. Situato vicino all’autostrada, da Capaci è possibile visitare tante località. Da Terrasini, alla riserva dello Zingaro a Monreale a Balestrate.