San Vito lo Capo eletto mare più bello d’Italia

Mare pulito, rispetto dell’ambiente, servizi al top per i turisti, eventi fanno di San Vito lo Capo la metà ideale per trascorrere le vacanze

Per San Vito lo Capo il massimo riconoscimento. È per una delle più belle perle della Sicilia che Legambiente assegna il punteggio più alto. San Vito Lo Capo èiil mare più bello d’Italia e ottiene le 5 vele della guida «Il Mare più bello d’Italia 2019» di Legambiente e Touring Club Italiano.

Così San Vito lo Capo ottiene questo prestigioso riconoscimento. Le 5 vele significano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico e il rispetto dell’ambiente. Tra i temi presi in considerazione da Legambiente ci sono anche l’uso del suolo, l’energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità.