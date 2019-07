La piazza di Marzamemi per Trivago è il luogo più bello della Sicilia Orientale

È Trivago Magazine che assegna alla piazza di Marzamemi il titolo di luogo più bello della Sicilia orientale.

La bellissima piazza Regina Margherita, centro nevralgico di Marzamemi, è così il luogo più bello della Sicilia orientale. A sostenerlo è Trivago magazine, la rivista del noto motore di ricerca per le vacanze per il la ricecrca e il confronto dei prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture.

La rivista Trivago Magazine ha realizzato #TheSiciliaExperience – itinerario in Sicilia, un vero e proprio omaggio alla Sicilia. Si tratta di un video tour dei posti diviso tra Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale, a cura del video blogger siciliano Gabriele Saluci.

Così viene incoronata la piazza di Marzameni come il luogo più apprezzato della Sicilia orientale tra le altre nove località recensite dal blogger.

Il secondo posto per la tonnara e la riserva di Vendicari. Nel terzo gradino del podio c’è Ragusa Ibla, quarta l’isola di Ortigia, quinto il mercato del pesce di Catania, sesto posto per gli arancini al pistacchio da mangiare sull’Etna. Settimo posto per il tramonto con vista Isole Eolie dal Capo di Milazzo, ottavo le eruzioni dello Stromboli dalla cima del vulcano e al nono posto della speciale classifica le Gole dell’Alcantara, Noto e Taormina.

Marzameni così si conferma un polo di attrazione per il turismo siciliano.

Il borgo di Pachino due anni fa è stato recensito dal giornale Vanity Fair come uno dei borghi siciliano più belli in cui trascorrere le vacanze in Sicilia.

Il borgo di Marzameni si sviluppa intorno alla piazza Regina Margherita, su cui si affacciano due chiese: la prima e più antica è dedicata a Francesco di Paola, venerato come santo dagli abitanti; la seconda è la chiesa “Nuova”, costruita sotto il pontificato di Pio XI. Su questa piazza, inoltre, si affacciano alcuni tra ristoranti/bar più frequentati dai visitatore.

Palazzo del Principe di Villadorata.

E’ il palazzo più importante della città e si affaccia sulla piazza Regina Margherita.

Le antiche casette dei marinai.

Anch’esse per la maggior parte si affacciano su piazza Regina Margherita, ad oggi sono per lo più adibite a ristoranti. Sulle facciate sono presenti numerosi vasi pieni di fiori che creano un’atmosfera di intima tranquillità.