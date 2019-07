Viaggiare in tranquillità con una polizza assicurazione annullamento viaggio

Assicurazioni per le vacanze. Stipulare una polizza conviene? Quando si decide di fare un viaggio spesso i motori di ricerca e le agenzie propongono di stipulare un contratto di assicurazione in caso di annullamento del viaggio.

Si tratta di un importante fattore soprattutto se si decide di effettuare una prenotazione a lungo termine. Una assicurazione annullamento viaggio può essere molto utile in diverse situazioni.

La polizza offre una utile opportunità quando ci si trova nella necessità di cancellare o annullare un viaggio, nel caso in cui questo sia già stato già prenotato.

Tanti sono i casi che danno diritto al rimborso in caso di polizza assicurativa per annullamento viaggio. Il primo di questi è il cosiddetto ‘caso morte‘, di chi ha prenotato o di un compagno di viaggio o di un familiare. C’è da specificare che alcune compagnie estendono questa polizza anche a parenti più lontani. Ma è consigliato leggere bene in contratto di stipula.

L’assicurazione prevede il rimborso anche in caso di malattia o infortunio di chi prenota o di un familiare. Anche in caso di malattie preesistenti, l’assicurazione annullamento viaggio prevede una polizza ad hoc, soltanto da poche compagnie assicurative; o meglio, per alcune malattia preesistente si intende nei 24 mesi o addirittura nei 12 mesi antecedenti alla stipula della polizza. La condizione principale è la seguente: l’assicurato deve esserne a conoscenza, del fatto di essere malato, al momento della stipula.

L’assicurazione riesce a coprire anche in caso di perdita del lavoro, un furto con scasso, (solo all’abitazione principale), una convocazione in qualità di giurato o testimone, una convocazione in servizio a seguito di emergenza se fate parte delle Forze dell’Ordine o della Polizia, e anche la perdita o furto del vostro animale domestico, o il caso in cui l’animale stesso debba sottoporsi ad intervento chirurgico salvavita nei 7 giorni prima della partenza.

Al momento della prenotazione si può sottoscrivere la polizza per annullamento viaggio o al massimo entro 8 giorni dalla prenotazione. Generalmente ha una franchigia.

Il prezzo del viaggio perso può essere recuperato tramite bonus o tramite un rimborso in denaro ma anche con un rinvio della partenza per la destinazione prenotata in precedenza. In ogni caso con la polizza da annullamento viaggio si scongiura il pericolo di perdere il denaro destinato alla vostra vacanza.

Il costo medio di una polizza viaggio è generalmente basso e si aggira solitamente sul 5 percento del costo del viaggio. Vale la pena stipulare una polizza di annullamento viaggio? Mettendo i pro ed i contro sui piatti di una bilancia, la risposta è sì. È sempre consigliato leggere bene prospetto del contratto di assicurazione per non incappare in brutte sorprese.