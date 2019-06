La spiaggia di Fontane Bianche, i Caraibi di Siracusa

La spiaggia di Fontane Bianche, in provincia di Siracusa, appare come un bellissimo angolo di paradiso. La spiaggia di Fontane Bianche ha sabbia fine e bianca ed è caratterizzata da un mare turchese, che non ha nulla da invidiare, ma anzi ha qualcosa da insegnare, alle acque caraibiche.

Vicinissima a tante attrazioni, la cala di Fontane bianche è situata in un luogo strategico per visitare una porzione di Sicilia ricca da punto di vista turistico. Siamo a due passi da Noto, in una delle località più amate dai siciliani e da tutti quei turisti che hanno avuto la fortuna di visitarla.

Fontane Bianche è un luogo adatto a chi è in cerca di relax, ma anche per una vacanza più lunga, in cui andare alla scoperta di natura e cultura.

Il panorama è molto suggestivo. Nella parte orientale la spiaggia è chiusa da un costone argilloso e in tanti ne approfittano per concedersi un trattamento “termale” fai da te. Vi sono numerosi stabilimenti e lidi, ma, sempre nella parte orientale, vi sono anche alcune zone di spiaggia libera.

Per raggiungere la spiaggia di Fontane Bianche in auto da Siracusa, dovete prendere la SS15 o la E45. Impiegherete un po’ meno di mezz’ora. Da Catania, invece, dovete seguire la SS114 e continuare sulla E45. In questo caso ci vorrà circa un’ora.

Nella zona ci sono innumerevoli Bed and breakfast, Affittacamere e case vacanza. Tutti sold out nel mese di agosto. Fontane Bianche è infatti una località molto apprezzata da turisti siciliani ma soprattutto stranieri.

Raggiungere Fontane Bianche in treno sarà ancora più facile ed economico grazie ad un accordo di co marketing tra Trenitalia e l’associazione Io Amo Fontane Bianche che coinvolge numerose attività e lidi presenti nel territorio di Fontane Bianche con una scontistica del 20% dedicata a chi raggiunge la località balneare in treno.

Trenitalia promuoverà Fontane Bianche sui propri canali ufficiali con locandine A4/A3, esposte in tutte le biglietterie Trenitalia e immagini dedicate che andranno on air in slideshow nelle biglietterie self service dislocate in tutta la Sicilia e sui monitor treni Jazz operanti tra Palermo Aeroporto, Catania e provincia.

Vicino c’è la meravigliosa Riserva Plemmirio,è l’Area Marina più giovane d’Italia nata all’insegna dell’accessibilità totale garantita, grazie a servizi e strutture ad hoc, anche a bambini e diversamente abili.