Sulla spiaggia di Balestrate sventola la «Bandiera verde», è a misura di bambino

Anche la spiaggia di Balestrate, in provincia di Palermo, è un luogo da visitare da chi decide di andare in vacanza in Sicilia, soprattutto per chi è in vacanza in compagnia della famiglia di bambini.

La spiaggia di Balestrate si conferma anche questa estate una spiaggia a misura di bimbo. Sono 8 i chilometri di sabbia fine di Balestrate che quest’anno conquista la «bandiera verde». Si tratta di un riconoscimento importante che premia l’impegno degli stabilimenti balneari e dell’amministrazione di Balestrate per rendere la spiaggia vicina ai bisogni dei piccoli vacanzieri.

La spiaggia di Balestrate si è conquistata un premio particolarmente significativo: è la bandiera verde assegnata dai pediatri italiani per godere di una spiaggia a misura di bambino. Le spiagge sono bagnate da un’acqua tanto limpida quanto attraente, con fondali bassi adatti proprio ai più piccoli e a chi non ha confidenza con il mare. Non solo spiaggia ma anche possibilità di altre attività collaterali come lunghe passeggiate tra la macchia nel boschetto accanto alla Forgitella, o la pesca subacquea che conquista tanti appassionati. La spiaggia di Balestrate è una bella e lunga spiaggia sabbiosa dal fascino particolarmente incontaminato, interrotta solamente dal porto del paese omonimo e dalla foce del fiume Jato.

La spiaggia di Balestrate, che si affaccia sul Golfo di Castellammare, include al suo interno la cosiddetta «spiaggia dei pescatori», con fondali bassi adatti ai bambini. L’acqua è limpida, di un blu quasi surreale per la sua trasparenza. Le spiagge più frequentate sono quelle della Forgia, caratterizzata dallo sbocco del fiume Jato, e la Forgitella, dove sono presenti strutture balneari e ricettive. Qui si possono gustare prelibate delizie a base di pesce nei ristorantini locali.

All’interno del grazioso paese di Balestrate è possibile tutti i servizi per trascorrere al meglio la propria vacanza. Sono presenti B&B, Affittacamere e case vacanza a prezzi davvero accessibili.

Balestrate è la tappa ideale per chi cerca una vacanza di relax, all’insegna della vita da spiaggia. Al confine con la provincia di Trapani, è un paese che regala una costa mozzafiato e nello stesso uno scenario per certi versi quasi caraibico come, per esempio, nella cala della Forgia, in corrispondenza della foce del fiume Jato, o nella Forgitella, più conosciuta dai turisti grazie alla presenza di strutture alberghiere e stabilimenti moderni. Luoghi in cui si possono apprezzare tutti i comfort necessari per svuotare la mente e abbandonarsi al divertimento. Balestrate è una meta per il relax di tutta la famiglia e offre nel periodo estivo concerti, serate danzanti, gelati e cene prelibate a base di pesce freschissimo.

Da Balestrate è, inoltre, possibile raggiungere le altre mete dello splendido litorale trapanese, insignito dalle 5 vele da Legambiente ma anche la grande spiaggia di Castellammare del Golfo.