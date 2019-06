Giorgio Armani il re indiscusso di Pantelleria, da sempre isola dei Vip

Se Panarea è l’isola dei vip che cercano visibilità, Pantelleria è l’isola dei vip che non vogliono farsi riconoscere e che vogliono trascorrere una vacanza tranquilla e libera dal peso dei fan. Sono già tantissimi le «very important persons» che hanno fatto visita all’isola del vento. Politici, statisti, economisti, cantanti, attori e artisti, tutti attratti dalle sue bellezze.

Marco Tardelli, Isabella Ferrari, Alessandro Ferri, Fabio Capello, Gerard Depardieu, Madonna, Salvo Ficarra del duo comico siciliano, sono solo alcuni nomi che hanno trascorso le propria vacanza a Pantelleria. Non ultimo, come ha scritto il «Giornale di Pantelleria», l’attore australiano Simon Baker. Tra le celebrità ci sono anche Luca Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia Visco, Erik Clepton, Alessandro Preziosi e altre decine di nomi altisonanti. L’anno scorso ha fatto scalpore l’arrivo dell’attrice Keira Knightley.

E c’è anche chi ha deciso di investire sull’isola. Carole Bouquet e Gérard Depardieu, ad esempio, arrivarono insieme sull’isola negli anni ’90 e se ne ‘inebriarono’, col risultato di acquistare più di 10 ettari di vigneti abbandonati nella Valle del Monastero da destinare a produzione vinicola.

Ma il re indiscusso dei vip che hanno portato in alto il nome di Pantelleria è, senza alcun dubbio, Giorgio Armani. Tanto che anche la rivista specializzata “Cartography” ha dedicato un numero alla bellezza nascosta di Pantelleria che è l’isola preferita dallo stilista «Re Giorgio» . Pantelleria è, infatti, il suo rifugio, il luogo che Armani preferisce per le sue fughe estive in un paesaggio unico e vulcanico che ospita ancora diverse zone incontaminate, quasi tutte le discese a mare sono selvagge, e per questo conserva un fascino raro tra le isole occidentali.