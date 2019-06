Sono i Caraibi di Sicilia, ecco la spiaggia di San Lorenzo

Se avete voglia di visitare un paradiso come quelli tropicali e siete in vacanza nelle parti di Noto, è una meta imperdibile

Acqua azzurra e pulita, spiaggia fine, sono le caratteristiche che fanno della spiaggia di San Lorenzo i Caraibi di Sicilia. Non c’è fotografia che possa rendere davvero la bellezza di questa spiaggia che si trova all’interno di un’oasi naturaliatica tra le più belle di Sicilia.

In effetti, a chi non può andare ai Caraibi, non rimane altro che visitare la spiaggia di San Lorenzo che non ha nulla a che invidiare alle famose spiagge sudamericane. La Sicilia, infatti, è disseminata di spiagge splendide e i Caraibi siciliano sono tra queste.

Forse la spiaggia dei Conigli a Lampedusa è più famosa e ricordata delle guide per le vacanze in Sicilia. La spiaggia di San Lorenzo però lascia a bocca aperta nello stesso modo.

Ma dove si trova? Questa spiaggia incantevole si trova nel territorio di Noto. E un tratto di costa molto affascinante con grandi spazi che si alternano a piccole insenature. Qui gli amanti del mare possono trovare una spiaggia caratterizzata dalla presenza di sabbia chiara e un mare color turchese. La spiaggia si trova in un luogo di prestigio a livello naturalistico nella zona limitrofa all’Oasi di Vendicari, nelle vicinanze Marzameni e di Pachino.

Questa spiaggia, facilmente accessibile e adatta quindi anche alle famiglie ha caratteristiche simili a quelle caraibiche. Siamo a 5 chilometri da Marzamemi e a 20 chilometri da Noto. I fondali bassi incontrano sabbie chiare e granulose, bagnate da un mare turchese.

Nella spiaggia di San Lorenzo è presente, oltre alla spiaggia libera, anche uno stabilimento balneare dove affittare sdraio e ombrellone. C’è anche un parcheggio.

Se avete voglia di visitare un paradiso come quelli tropicali e siete in vacanza nelle parti di Noto, è una meta imperdibile. San Lorenzo è una perla tra le piccole spiagge della Sicilia Orientale, una delle più belle. Consigliato andare di mattina presto per potersi assicurare il parcheggio.