Incidente mortale a Marsala, spezzata un’altra giovane vita

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Ieri sera un motociclista è morto in un incidente avvenuto lungo la SP 21, a Marsala. Si tratta di un’altra giovane vita spezzata di soli 30 anni.

Nella tarda serata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale sulla SP21 in contrada Spagnola, Emanuele Giangrande, 30enne marsalese. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata e stava percorrendo la provinciale in direzione Marsala, quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere più volte contro il guardrail. La vittima ha terminato la sua corsa contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Nulla ha potuto l’autista del mezzo.

L’autista del mezzo ha cercato di evitare l’impatto, ma non ha potuto fare nulla e per Emanuele non c’è stata possibilità di salvarsi.

Tanta la commozione tra gli amici e i conoscenti che sui social hanno iniziato a scrivere in ricordo di questo sfortunato giovane non appena c’è stata conferma di quanto accaduto. Grande appassionato di moto e di auto, Emanuele era un ragazzo dalla solarità contagiosa. Così lo descrivono i suoi amici, con un sorriso e una energia e una voglia di vivere che trasmetteva a tutti.