Una delegazione di esperti del restauro in visita in Sicilia: visite a Monreale e Palermo

La Sicilia è riferimento internazionale per il restauro. Nell’isola operano alcune fra le più autorevoli aziende del settore, esecutrici di importanti interventi in numerosi siti archeologici, monumentali e culturali nel mondo. L’eccellenza siciliana è al centro del corso di formazione organizzato dall’Istituto per il Commercio Estero, attraverso i fondi messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico e in collaborazione con Assorestauro.

La prima tappa di questo corso è stata la Campania, dal 17 al 19 giugno. Da domani 20 giugno sino a venerdì 21 giugno sarà in Sicilia una delegazione estera per conoscere le tecniche di restauro adottate, i materiali innovativi e le tecnologie impiegate, a oggi ritenute fra le più evolute in questo ambito.

La delegazione è composta da operatori del settore provenienti da 10 Paesi quali: Israele, Russia, Kosovo, Malta, Usa, Canada, Libano, Turchia, Francia e Bulgaria. In particolare arriveranno in Sicilia anche rappresentanti dei musei più importanti, dirigenti ministeriali e esperti in beni culturali di queste nazioni.

Il tour inizierà il 20 giugno a Palermo, con la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, all’Orto Botanico, al convento di Sant’Antonino, alla Paleopolis di Piazza Sett’Angeli e al Duomo di Monreale. Il 21 il giro proseguirà nell’ennese alla villa romana di Philippianus in contrada Gerace, a quella del Casale di Piazza Armerina e infine a Siracusa al Castello Maniace.