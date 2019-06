È la spiaggia dei Conigli a Lampedusa la più bella d’Italia 2019 per TripAdvisor

La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è stata eletta la più bella e recensita d’Italia. TripAdvisor, anche per il 2019, ha inserito la stupenda spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella Top 10 delle spiagge Italiane più belle. Segue Cala Rossa di Favignana e la spiaggia di Tropea in Calabria.

Lampedusa. Tra la Sicilia e l’Africa spunta una delle isole più belle d’Italia e del mondo. In compagnia di Linosa e Lampione, l’isola di Lampedusa domina l’elenco delle mete più visitate in estate . E, secondo le previsioni dei motori di ricerca, l’estate 2019 non sarà da meno.

La spiaggia bianca e dal mare trasparente di Lampedusa si aggiudica la

2019 Travellers’ Choice di TripAdvisor. Nonostante sia un po’ difficile da raggiungere a piedi, l’isola dei Conigli è una spiaggia davvero incantevole tanto che i vacanzieri di TripAdvisor l’hanno eletta la più bella d’Italia.

Cos’è che fa di questa isola una delle destinazioni più ambite dagli italiani è cosa nota. Lo splendido mare, le spiagge da sogno, le ricchezze enogastronomiche dell’isola fanno gola a turisti di numerose nazionalità.

Una delle mete più ambite per chi ama il sole, le immersioni e la natura selvaggia: questa è Lampedusa, ultimo lembo di territorio italiano prima della costa africana.

Se c’è un posto nel mondo che potrebbe essere simile al paradiso, non potrebbe che essere simile a Lampedusa.

Legambiente e Touring Club Italiano hanno pubblicato la guida sul meglio del mare italiano 2019.

E quest’anno entra nella guida un nuovo simbolo. È quello dei comuni “plastic free”, cioè che hanno adottato misure per ridurre la plastica monouso sul proprio territorio. Sono 32 quelli presenti nella guida Il mare più bello 2019 e c’è anche Lampedusa che fa compagnia a Realmonte (Ag), Capo d’Orlando (Me), Taormina (Me), Favignana (Tp), Noto (Sr), Malfa (Me), Santa Marina Salina (Me), Lampedusa e Linosa (Ag), San Vito lo Capo (Tp), Pantelleria (Tp).

La sfida alla plastica parte dai Comuni costieri più virtuosi del Paese . E Lampedusa non poteva certo tirarsi indietro.

Da non lasciarsi sfuggire sono le isole minori della Sicilia, come Lampedusa e Pantelleria, luoghi di elevato pregio ambientale e naturalistico dove il tempo sembra essersi fermato per accogliere i visitatori nella più assoluta autenticità.

Nonostante Lampedusa sua ogni giorno tristemente ricordata per gli sbarchi di migranti, vedi le cronache sulla Sea Watch del momento, l’isola piu grande delle Pelagie attira sempre più turismo . E moltissimi sono i vacanzieri che scelgono di affittare una casa vacanze a Lampedusa o dormire in un Bed and Breakfast è sempre, che fanno registrare il sold out.