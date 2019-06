A San Vito lo Capo il mare più bello d’Italia 2019: è regina delle vacanze

San Vito lo Capo è il mare più bello d’Italia 2019. Lo dicono il Touring Club e Legambiente che hanno stilato la guida dei mari più incantevoli delle penisola.

La Sicilia, con San Vito Lo Capo, Ustica, Lampedusa e Linosa, il Val di Noto, Pantelleria, il litorale trapanese, entra di prepotenza nella classifica.

Alla città di San Vito lo Capo, che si trova in provincia di Trapani, e al suo mare caraibico, Legambiente ha assegnato 5 Vele, il massimo del risultato quindi.

Il mare più bello del 2019 è per la cittadina sanvitese l’ulteriore conferma del piano di rilancio iniziato da diversi anni. Qui i turisti trovano non solo un mare che da spettacolo ma anche servizi, attrezzature e tanti eventi organizzati per animare dalla primavera fino all’autunno la spiaggia.

Pubblico e privato qui operano in stretta simbiosi.

Il più grosso evento che attende San Vito lo Capo è il Cous Cous fest di settembre. Tanti ospiti, tra chef stellati ed esperti del cibo, si confrontano ogni anno. In più la kermesse del Cous Cous fest ospita sempre ospiti celebri del mondo della musica. Quest’anno, solo per citarne uno, si esibirà in un concerto gratuito Mamhood, vincitore di Sanremo. L’evento è previsto per il 27 settembre.

Il nome di San Vito lo Capo compare anche nella classifica stilata da Momondo. Insieme a Palermo ottava in classifica, è la nona località turistica preferita dagli italiani. La vicinanza alla riserva dello Zingaro, Castelluzzo e Macari, fanno di San Vito il luogo ideale ore trascorrere delle vacanze al mare in Sicilia.