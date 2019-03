Alibaba, con il supporto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Distretto agrumi di Sicilia, sarà la prima piattaforma globale a portare le arance rosse di Sicilia in Cina. Lo rende noto un comunicato.

In novembre in una missione in Cina del vicepremier Luigi Di Maio era stato ‘chiuso’ il dossier sull’export di agrumi, con arance e limoni che potranno essere trasportati in aereo nel gigante asiatico, mentre in dicembre era stato firmato a Milano il rinnovo del ‘memorandum of understanding’ tra ministero, Icqrf e Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari di qualità certificata italiane su tutte le piattaforme del gruppo cinese. L’arancia rossa sarà presente in una fascia di mercato premium, di alta qualità e distribuite a partire dalle prossime settimane, inizialmente tramite Mr Fresh di Tmall, una dei ‘marketplaces’ on line del gruppo Alibaba che conta 637 milioni di consumatori cinesi attivi, e Freshippo, catena di supermercati ‘new retail’.

Giancarlo Cancelleri scrive su Facebook: Quando un’idea diventa un progetto e con impegno diventa fatto reale, allora, quel fatto, è innegabile.

Per mesi insieme a Luigi Di Maio ho girato in lungo e in largo la Sicilia, ascoltando le problematiche di ognuno e raccogliendo le soluzioni proposte. Agli agrumicoltori siciliani, che chiedevano che il trasporto delle arance in Cina avvenisse via aerea, ovvero ciò che ogni logica suggerisce, abbiamo detto che si saremmo impegnati personalmente.

Lo abbiamo fatto. Diversi incontri, tavoli tecnici e accordi in questi mesi, per mantenere la promessa fatta, e tutto questo grazie al ministro Luigi Di Maio e al governo di Giuseppe Conte.

Fondamentale il ruolo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e della presidente Federica Argentati che ha reso possibile l’interlocuzione tra il management di Alibaba, colosso dell’e-commerce, e alcuni imprenditori soci del distretto tra cui i fratelli Pannitteri dell’O.P. Rosaria.

Un grazie di cuore va a questi imprenditori, che ancora una volta dimostrano non solo di essere pionieri attraverso queste scelte coraggiose, segno di grande fiducia nel Governo, ma di credere nella Sicilia e nei suoi prodotti, investendo ogni energia per farla ripartire!