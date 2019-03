Qual è la tua reazione?

Traffico di stupefacenti , detenzione d’armi, sequestri di persona , incendi dolosi a scopo intimidatorio e addirittura una violenza sessuale ordinata a scopo punitivo : è interminabile la lista di reati ascritti ai 32 uomini arrestati dalla Direzione investigativa antimafia con l’accusa di appartenere a un sodalizio mafioso con ramificazioni in tutta la Sicilia , oltre che a Parma e nella calabrese Vibo Valentia. L’organizzazione criminale, dotata di un potente gruppo di fuoco, si dedicava ad organizzare e piazzare sul mercato enormi quantitativi di droga. Al vertice c’era Antonio Massimino , scarcerato nel 2015 e da allora considerato il reggente della famiglia mafiosa di Agrigento : il controllo che esercitava sul territorio era impressionante.

A lui si rivolgevano non solo uomini d’onore, ma anche imprenditori e commercianti per la mediazione dei conflitti: uno di questi ultimi gli avrebbe perfino chiesto l’autorizzazione a commettere un omicidio, mentre agli atti è finita anche la violenza sessuale ordinata ai danni della compagnia di un uomo colpevole di aver rifilato un assegnp scpèertp a un commerciante d’auto. E tra gli arrestati c’è anche Andrea Puntorno , ex capo ultras juventino che a Torino aveva già scontato sei anni per traffico internazionale di stupefacenti, e che in un’intervista a report aveva ammesso di guadagnare ingenti somme di denaro con il bagarinaggio di biglietti forniti dalla società.